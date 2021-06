In 6 minuten van Antwerpen naar Brussel: Vlaanderen onderzoekt de hyperloop, wat is het en hoe werkt het?

Iemand die niet echt een voorstander is van de hyperloop, is professor emeritus en mobiliteitsexpert Willy Miermans (UHasselt). "Niet dat ik tegen innovatie ben, maar ik vraag me af hoeveel tijd we zouden winnen als we allemaal in zo'n toestel kruipen." Miermans bekijkt het ook filosofisch. "In het verleden zijn we altijd sneller en sneller gegaan, en dat ten koste van wat? Die paar minuutjes die je wint, is dat echt nodig? De coronacrisis heeft ons ook getoond dat we door al dat videobellen ons minder moeten verplaatsen."