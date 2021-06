Vissterfte in Diksmuide en Handzame: "Deze week 150 kilo dode vis uit Handzamevaart gehaald"

De plotse vissterfte werd maandag voor het eerst opgemerkt in de Handzamevaart in Diksmuide. Toen haalde de brandweer al 50 kilo dode vis uit het water. Schepen Marc Deprez: "Woensdag haalde de brandweer nog eens 100 kilogram dode vis uit het water in Diksmuide. We staan voorlopig voor een raadsel. We weten niet hoe het komt dat het water plots op enkele dagen tijd zo vervuild is geraakt. We weten ook niet of dat de oorzaak is van de vissterfte, of het om een zuurstoftekort gaat, of nog iets anders."

De Vlaamse Milieumaatschappij ging deze week langs voor stalen. "We wachten de analyse af. We willen uiteraard bijkomende vissterfte vermijden en zullen dode vissen snel uit het water halen omwille van bacteriën. Het enige positieve is dat we voorlopig geen nieuwe dode vissen meer aantreffen in Diksmuide. We volgen dit strikt op.”