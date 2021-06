VN: "Er is hongersnood in Noord-Ethiopië en het zal nog veel erger worden"

Nog volgens de VN gaat het om het hoogste aantal mensen in "fase 5 van catastrofe" sinds de hongersnood in Somalië in 2011. De organisatie doet dan ook een dringende oproep om levensnoodzakelijke hulp toe te laten. Of dat gebeurt, is niet zeker, want de bevindingen van het rapport worden niet onderschreven door de Ethiopische regering.