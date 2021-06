VOKA Limburg viert 2316 bedrijfsjaren

VOKA viert ieder jaar de jarige bedrijven, maar door de coronamaatregelen kan dat niet met een feest gebeuren, maar wel met een bezoek in het bedrijf. “Na het succes van vorig jaar, ontwierpen we opnieuw bijzondere Voka-cadeauboxen die onze medewerkers persoonlijk afleveren bij de bedrijven. We vinden het belangrijk om dicht bij onze leden te staan en dat willen we via deze weg nog eens benadrukken”, zegt Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg.