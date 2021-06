Voor het eerst sinds lang minder jonge kinderen in kansarmoede in Vlaanderen

In Antwerpen ligt de kansarmoede-index met 17,5 procent het hoogst, in Vlaams-Brabant met 8,2 procent het laagst. De provincies Oost- en West-Vlaanderen kennen een even hoge kansarmoede-index (12,9 procent). West-Vlaanderen is de enige provincie waar het cijfer vorig jaar niet is gedaald, maar een verklaring daarvoor hebben de onderzoekers niet.

Het valt ook af te wachten of de daling een kentering is. De cijfers suggereren voorzichtig, zegt Kind en Gezin, dat kansarmoede niet langer stijgt op Vlaams niveau en dat de situatie van jonge gezinnen op diverse levensdomeinen iets beter is dan enkele jaren geleden. "Het is een eerste signaal en het blijft belangrijk om dit de volgende jaren goed te blijven monitoren."