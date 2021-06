Vakantieplannen sturen planning vaccinatiecentra in de war: waarom dag en nacht prikken of data ruilen onmogelijk is

Je hebt het mogelijk ook al in jouw omgeving opgevangen: veel mensen krijgen op dit ogenblik hun uitnodiging voor het coronavaccin en stellen dan vast dat hun eerste of tweede prik middenin hun vakantieperiode valt. "Plan je vakantie in functie van je vaccin", werd vooraf gezegd, maar dat is in de praktijk niet voor iedereen haalbaar. Agentschap Zorg en Gezondheid legt in "De ochtend" uit waarom er niet dag en nacht kan geprikt worden in de vaccinatiecentra en waarom je niet van prikmoment kan ruilen.