Rugzak met munitie gevonden in de zoektocht naar terreurverdachte Jürgen Conings, vlak bij plek van zijn auto

In de zoektocht naar de voortvluchtige terreurverdachte Jürgen Conings is een rugzak met jachtmunitie gevonden. Dat is bevestigd aan VRT NWS. De rugzak werd gevonden in Dilsen-Stokkem, vlakbij de plek waar eerder al zijn auto gevonden werd. Volgens onze informatie zou alles erop wijzen dat de rugzak wel degelijk van hem is. Het federaal parket geeft voorlopig geen commentaar.