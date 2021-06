Zonsverduistering was bijzonder moment voor burgemeester Boutersem: "Eindelijk gelukt om eclips te zien"

Vanmiddag om 12u19 was de gedeeltelijke zonsverduistering op haar best. Een hap uit de zon, die voor zo'n 19% door de maan was bedekt, kon je zien in heel het land.

Een bijzonder moment voor de burgemeester van Boutersem. Hij heeft de afgelopen jaren al verschillende pogingen ondernomen om een (gedeeltelijke) eclips mee te maken. "Elke keer als ik een zonsverduistering probeer te zien, loopt er iets verkeerd. Toen er in 1999 een eclips was in België, ben ik naar Noord-Frankrijk getrokken omdat je het daar nog beter kon zien. Maar dan zat ik op de plaatsen waar het bewolkt was. Enkele jaren geleden was ik in de Verenigde Staten, en ook daar was het bewolkt. En vorige jaar december wou ik naar Argentinië gaan, en was er corona."



Maar vandaag was het eindelijk zo ver, en was de burgemeester er helemaal klaar voor.