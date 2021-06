Zwembad in GO! Atheneum van Boom sluit definitief de deuren: "Dramatisch voor 1.700 zwemmers"

De GO! Scholengroep Rivierenland sluit definitief het zwembad in het Atheneum van Boom. Het lokale bestuur en de Verenigde Willebroekse Zwemclub vzw zijn daar niet blij mee. Ze hopen nog tot een overeenkomst te komen. "Voor 1.700 kinderen en inwoners is er nu geen plaats meer om te zwemmen, dat is dramatisch", zegt schepen van Sport Tom Dewandelaere (CD&V).