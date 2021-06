120 kunstwerken gestolen bij Italiaanse zender RAI, "meegenomen ter verfraaiing eigen woning of gestolen in opdracht"

De bal ging aan het rollen na een waarschuwing van de directie van de openbare omroep. "Toen ontdekt werd dat het schilderij "Architettura" van de expressionist Ottone Rosai in het hoofdkantoor van de RAI in Rome een kopie was, werd de politie ingeschakeld", legt Andrea Vreede uit.

"Het echte schilderij bleek gestolen te zijn in de jaren 70 door een werknemer. Het is doorverkocht op de kunstmarkt. Dat is nu pas uitgekomen. Het misdrijf is verjaard, maar de politie weet wel wie het gedaan heeft. Een speciale politie-eenheid is verder gaan zoeken. Ze zijn erachter gekomen dat er in totaal 120 werken verdwenen zijn."

Nicola Sinisi, directeur van het artistieke erfgoed van de RAI, sluit uit dat het om toevallige verdwijningen gaat zelfs als bepaalde objecten gewoonweg verloren kunnen zijn gegaan. "



De kunstcollecties van de RAI tellen 1.500 werken met een geschatte waarde van 100 miljoen euro. Het schandaal is des te pijnlijk omdat de kunstwerken met het de opbrengsten van het kijk- en luistergeld aangekocht zijn.