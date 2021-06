Twee jongeren aangehouden voor aanval op jogger in Brakel

Er zijn 2 jongeren aangehouden die vermoedelijk betrokken waren bij de aanval op een jogger woensdagavond in de Rijdtmeersen in Brakel. Een man is toen geschopt en geslagen, hij moest naar het ziekenhuis. Het parket onderzocht wat er gebeurd is. De burgemeester van Brakel beloofde meer politietoezicht in het gebied.