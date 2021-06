64 gevaarlijke schoolroutes in Vlaams-Brabant worden veiliger

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil dat kinderen veilig met de fiets of te voet naar school kunnen gaan. “Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf”, aldus minister Peeters. Eind december 2020 werden de lokale besturen opgeroepen om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen in kaart te brengen. “Die knelpunten zijn ons nu bekend: in Vlaams-Brabant gaat het om 110 knelpunten waarvan we er op korte termijn alvast 64 aanpakken."