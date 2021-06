Nederlandse kroonprinses (bijna 18) ziet voorlopig af van toelage van 1,6 miljoen euro

In een handgeschreven brief maakte kroonprinses Amalia haar beslissing bekend aan de ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte. Amalia heeft vanaf haar 18e verjaardag volgens de wet recht op 1,6 miljoen euro. Zo'n 300.000 euro daarvan wordt als inkomen beschouwd. Daarnaast krijgt ze een kostenvergoeding voor personele en materiële uitgaven van zo'n 1,3 miljoen euro.

In de brief laat Amalia Rutte weten dat ze voorlopig afziet van het inkomensgedeelte zolang ze daar "weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen". De kostenvergoeding zal ze terugstorten zolang ze in haar functie als prinses "geen hoge kosten hoeft te maken". Naar eigen zeggen voelt ze zich "ongemakkelijk" bij al dat geld, terwijl "andere studenten in deze coronatijd het zoveel moeilijker hebben".

Amalia slaagde gisteren voor haar eindexamen van de middelbare school. Ze wil nu een jaar "de wereld verkennen" vooraleer verder te studeren.