Bacterie bij egels zorgt voor drukte in opvangcentrum: "Per dag gemiddeld 7 zieke egels binnengebracht"

Om de invloed van de corynebacterie beter te begrijpen, werken verschillende opvangcentra samen met professor An Martel, van de Gentste faculteit Dierengeneeskunde. "Zij neemt stalen van de zieke egels, om hun bacteriestammen te analyseren", legt Van Lieferinge uit. "Ook de verwondingen en waar ze voorkomen, worden onderzocht." Momenteel worden locatiegegevens verzameld, waar in Vlaanderen egels last hebben van de bacterie. "In Limburg en regio Gent komt het het meeste voor, aan de kust helemaal niet en in Antwerpen in beperkte mate. Dat alles in kaart brengen is belangrijk."

