Staat CD&V achter afschaffen opkomstplicht verkiezingen? Coens laat duidelijke stilte vallen in "De afspraak op vrijdag"

CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft een opvallende stilte laten vallen toen het in “De afspraak op vrijdag” ging over het standpunt van zijn partij over de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen. Coens laat nog in het midden of de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement de afschaffing zal steunen, hoewel dat in het regeerakkoord is overeengekomen.