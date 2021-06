Brussel krijgt weer subtropisch zwembad: "Plek voor jongeren die niet op vakantie kunnen gaan"

Twee jaar geleden lanceerde schepen Jef Van Damme al het idee voor een subtropisch zwembad. Na de sluiting van Océade konden jongeren in Brussel namelijk nergens meer terecht. Maar dat gaat nu veranderen. "Nadat Océade in het Bruparck de deuren sloot, had Brussel geen subtropisch zwembad meer. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk", zegt Van Damme. "Voor een stad als Brussel met meer dan 1 miljoen inwoners is het normaal dat je minstens één subtropisch zwembad hebt. En daar maken we nu werk van. Vandaag nemen we een belangrijke stap in de realisatie ervan. Zo zal het zwembad op de site komen van het Weststation in Molenbeek, op de grens met Anderlecht."