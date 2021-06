China wapent zich met nieuwe wet tegen westerse sancties, "Europese bedrijven lopen nog meer gevaar"

De nieuwe wet biedt de Chinese regering een juridisch kader om tegenmaateregelen te nemen als westerse landen nieuwe sancties invoeren tegen Chinese burgers of bedrijven. Zo kunnen de eigendommen van mensen of bedrijven die sancties invoeren tegen China verzegeld, in beslag genomen en bevroren worden.



De Europese Unie heeft al bezorgd gereageerd op de nieuwe wet. Die zou Europese bedrijven in China in een nog moeilijkere situatie kunnen brengen, vreest men. Bedrijven die de Amerikaanse sancties volgen, riskeren zo Chinese represailles en omgekeerd. Ook de snelheid waarmee de wet is aangenomen en het gebrek aan transparantie erover, baart de EU zorgen.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de wederzijdse sancties zijn niet nieuw, maar de nieuwe wet toont wel aan dat de relatie met het Westen enorm gespannen is. Op de G7-top die vandaag en de komende dagen plaatsvindt, zal die gespannen relatie met China ook aan bod komen. De Amerikaanse president Joe Biden wil de democratische landen in de wereld verenigen tegen China.