CNN-gezicht Jeffrey Toobin keert terug na masturbatie-incident op Zoom: "Idioot en onverdedigbaar"

En plots zat hij daar weer, Jeffrey Toobin, om op CNN over de Californische wapenwet te praten. Toobin (61) is een bekende Amerikaanse advocaat, blogger, schrijver en analist voor CNN. Tot 8 maanden geleden schreef hij ook voor het magazine The New Yorker, maar daar werd hij ontslagen. Dat gebeurde nadat hij tijdens een korte pauze in een Zoom-gesprek met collega's van The New Yorker en radiostation WNYC in beeld had zitten masturberen.