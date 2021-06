Code rood in basisschool De Minnetuin Ieper: "Eindelijk eens een positieve code rood"

Het is code rood in De Minnetuin in Ieper. Gelukkig heeft de rode code niks met corona te maken, maar wel alles met de Rode Duivels. Els Vanlauwe is zorgcoördinator: "Dit jaar heeft corona zwaar doorgewogen. We vonden dat het eens een andere code rood mocht zijn, een positieve code rood. We hebben iedereen opgeroepen, ook de leerkrachten, om zich te verkleden. In de klassen wordt er gewerkt rond de Belgische driekleur. De sfeer is uitgelaten. Je voelt dat de kinderen er deugd van hebben om even die zorgen los te laten. Ze werken en spelen al een hele tijd in bubbels. Nu zien ze dat de hele school in dezelfde outfit is, in dezelfde kleuren. Ze voelen opnieuw die samenhorigheid en dat hebben ze nodig. We zien de leerlingen opfleuren."

