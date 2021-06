Extra controles op zwaar vervoer Grimbergen: "Rijbewijs van overtreders wordt onmiddellijk ingetrokken"

In Grimbergen is het wegdek op verschillende plaatsen beschadigd. Ook de inwoners merken extra overlast in straten die niet voorzien zijn op zo'n zwaar verkeer. Eerder werden er al gerichte acties gevoerd en overtreders werden geverbaliseerd, maar het probleem blijft zich voordoen. De gemeente wil de vrachtwagenchauffeurs informeren, maar ook beboeten.