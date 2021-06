Corona nekt Air Antwerp, luchtvaartmaatschappij die vliegt tussen Antwerpen en Londen houdt het voor bekeken

De in 2019 opgerichtte luchtvaartmaatschappij Air Antwerp legt de boeken neer. Air Antwerp bood een commerciële vlucht aan tussen Antwerpen en London City Airport. In het verleden hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen geprobeerd om een winstgevende verbinding uit te baten tussen Antwerpen en Londen, maar keer op keer is dat mislukt. Door de coronacrisis is Air Antwerp genekt, meldt de luchtvaartmaatschappij.