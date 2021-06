Vaccins werken, blijkt uit Sciensano-studie: nog heel weinig covidinfecties bij wie 2 prikken heeft gehad

Sciensano zegt doorbraakinfecties verder van nabij op te volgen. Het gezondheidsinstituut voert ook bijkomende analyses uit om de risicofactoren van deze infecties te achterhalen. Zo wil het te weten komen of doorbraakinfecties bijvoorbeeld vaker voorkomen bij bepaalde bevolkingsgroepen en of ze verschillen naargelang het type toegediende vaccins of de betrokken virusvariant. Bij de symptomatische gevallen van doorbraakinfecties onderzoekt Sciensano ook nog de ernst van de ziekte en in welke mate die verschilt van COVID-19 bij niet-gevaccineerde mensen.