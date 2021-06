Demir in nauwe schoentjes na initiatief over PFOS- onderzoekscommissie: "Is wat te voortvarend geweest", zegt Jambon

Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) is veel scherper voor zijn collega. "Wat mij in dit verbaast, is dat collega Demir al anderhalf jaar bevoegd minister is. Gedurende die anderhalf jaar is er in de regering nooit aangekaart dat dit een ernstig dossier is. Ook in het parlement is daar steeds op een rustgevende manier op geantwoord."

"Die demarche is voor mij toch redelijk onbegrijpelijk", zegt Somers nog. "We hebben daarover vorige week nog gepraat en er was toen geen enkel signaal van collega Demir dat er een ernstig probleem was." Somers vindt haar' demarche om voor een onderzoekcommissie te pleiten vooral onbegrijpelijk omdat Demir al anderhalf jaar bevoegd minister is.

Hij verzet zich niet per se tegen een parlementaire onderzoekscommissie over het PFOS-dossier. Op de vraag of alles nog kan worden uitgebreid met minister Demir gaf hij geen antwoord.

Bekijk hieronder een kort interview met Bart Somers: