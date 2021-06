"Dendermoves" zet Dendermondenaars aan tot bewegen "om hun fysieke en mentale welzijn te bevorderen"

In Dendermonde is vandaag "Dendermoves" voorgesteld. Dat is een challenge via Strava, een app die de tijden en kilometers van je wandelingen, jogsessies of fietstochten bijhoudt. Zo wil de gemeente zijn 46.000 inwoners aanzetten om meer te bewegen. Het doel is om samen 46.000 kilometer af te leggen in 6 weken tijd. "Meer bewegen kan zowel het fysieke als het mentale welzijn van onze inwoners bevorderen. Zeker in coronatijden is het goed om ons lichaam aan te sterken", zegt Jelle Veyt, peter van de actie.