Ex-baas Mossad insinueert Israëlische betrokkenheid bij aanvallen op Iraanse nucleaire sites

Interessant is vooral Cohens opmerking over de kerncentrale van Natanz, ten noorden van de stad Isfahan. In juli 2020 veroorzaakte een mysterieuze explosie gigantische schade aan het nucleaire complex. Iran beschuldigde Israël onmiddellijk. In april dit jaar was er een stroompanne na een ontploffing in het elektriciteitsnetwerk van een uraniumverrijkingsfaciliteit. Opnieuw wees Iran naar Israël voor deze "sabotage".