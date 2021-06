Facebook-personeel mag nog zeker 6 maanden telewerken: "Maakt me gelukkiger en productiever"

"Ik heb gemerkt dat werken op afstand me meer ruimte heeft gegeven voor langetermijndenken en me heeft geholpen meer tijd door te brengen met mijn gezin, wat me gelukkiger en productiever heeft gemaakt op het werk", stelt Facebook-CEO Mark Zuckerberg in een memo. "Het voorbije jaar hebben we geleerd dat goed werk overal geleverd kan worden. Ik ben ervan overtuigd dat telewerken op grote schaal mogelijk is, vooral omdat de mogelijkheden met video en virtual reality steeds groter worden."