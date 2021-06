G7 zal miljard doses van coronavaccin aan arme landen bezorgen

Volgens de verklaring willen de staatshoofden en regeringsleiders ook een plan uitwerken om de productie van vaccins uit te breiden. Het doel is "een einde te maken aan de pandemie" tegen 2022, aldus Downing Street in een verklaring

De Britse premier Boris Johnson kondigde aan dat zijn land 100 miljoen doses zal geven. Die heeft het land op overschot. Het merendeel zal verdeeld worden via Covax, het mechanisme dat vaccins toegankelijk wil maken voor armere landen. De eerste vijf miljoen doses zouden tegen eind september in de andere landen geleverd worden, terwijl de overige 95 miljoen in de loop van volgend jaar beschikbaar zullen zijn.

Het Verenigd Koninkrijk had enorme hoeveelheden doses opgeslagen, veel meer dan nodig was om zijn bevolking twee keer te vaccineren. Tot dusver heeft het land nauwelijks vaccins uitgevoerd, wat tot scherpe kritiek leidde.

"Dankzij het succesvolle vaccinatieprogramma van het Verenigd Koninkrijk kunnen we nu een deel van onze overtollige doses delen met degenen die ze nodig hebben", aldus Johnson. Dit is een belangrijke stap om het virus te verslaan, zei hij.

Eerder had de Amerikaanse president Joe Biden aangekondigd dat de Verenigde Staten uiterlijk eind juni 2022 in totaal 500 miljoen vaccindoses zouden doneren. Die worden meegeteld bij de een miljard doses van de G7.