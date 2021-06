Gasgeur in Stedelijke Basisschool Kuringen: "Kinderen zijn niet binnengelaten"

Toen de leerkrachten vanmorgen hun klassen aan het verluchten waren, roken ze een gasgeur. Er ging ook een alarm af. Ze hebben dan onmiddellijk beslist om de kinderen niet in de klassen binnen te laten. De brandweer en Fluvius werden opgeroepen.

Frederick Van der Have van brandweerzone Zuidwest Limburg: "We hebben samen met Fluvius een onderzoek gedaan, en hebben dan gemerkt dat er een klein lek was in de technische ruimte, aan één van de gasinstallaties. Dat lek wordt nu gedicht."

Intussen is alles weer in orde, en zijn de kinderen en leerkrachten weer de school binnen kunnen gaan.