Genkse horeca klaar voor EK: "Groot terras en tv-scherm in bijna elk café"

Net zoals op veel plekken in Limburg, hebben ook de uitbaters van de horecazaken in Genk grote tv-schermen geplaatst zodat hun klanten alle wedstrijden van het EK vanop hun terras goed kunnen volgen. Leandro Cinus van Soul Kitch’n in Genk kijkt er alvast naar uit: “Het terras op het Crypteplein zal de hele zomer worden uitgebaat door de horeca van de Stationstraat, maar de Camargue en Soul Kitch’n bijten de spits af. Ideaal, want veel van onze klanten zijn hevige voetbalsupporters. We zullen minstens vier schermen van 80 inch installeren, we voorzien een bar en lekkere barbecue en kleden de boel gezellig aan."



"Dankzij de financiële steun van de stad zal er in het centrum van Genk volop EK-sfeer. zijn", gaat Cinus verder. "Maar ook in de wijken zal feest gevierd worden. Er zijn een heleboel Turkse en Italiaanse cafés in de cités, waar ook een scherm zal staan."