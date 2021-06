Heilig Hartkerk Mechelen wordt thuis voor amateurtheater én de buurt

Over een jaar zullen er allerlei culturele activiteiten plaats kunnen vinden, zegt schepen voor Cultuur Björn Siffer (Groen). "Dat kan gaan van tentoonstelllingen tot kunstenfestivals en repetities van toneelverenigingen. We weten dat er in Mechelen momenteel drie toneelverenigingen echt op zoek zijn naar een nieuwe locatie."

Maar de kerk wordt meer dan een "culturele hub". "Het wordt ook een ontmoetingsplek voor deze buurt, voor de Adegemstraat en de wijk Heihoek die hierachter ligt. Er komt ook een bar in de kerk, zodat mensen overdag en 's avonds ook iets kunnen komen drinken of vergaderen."