"Het is begonnen met een gratis vlag", lacht Rode Duivels-verzamelaar Yves Claes uit Beringen

"Het is allemaal begonnen met een vlag die ik ergens gratis heb bijgekregen", lacht Yves Claes uit Beringen. "En toen ben ik op zoek gegaan naar nog meer spullen. Daarna heb ik mensen leren kennen die ook verzamelden en zijn we beginnen ruilen. Mijn ouders vragen me wel eens of ik nog niet genoeg heb maar dan som ik op wat ik allemaal nog NIET heb. Ja, ik geef het toe, het is een verslaving geworden", lacht Claes. "Maar een volledige collectie, dat wordt moeilijk want er zijn in de loop der jaren zoveel gadgets gemaakt rond de Rode Duivels. Dan moet ik nog wel een tijdje bezig blijven."

