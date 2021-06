BEKIJK - De internationale druk op China neemt toe, maar hoe zit dat nu met de Oeigoeren?  

Er gaat geen dag voorbij of de behandeling van de Oeigoeren door China haalt wel ergens het nieuws. Deskundigen zijn het er in het algemeen over eens dat het land naar schatting een miljoen Oeigoeren en andere moslims vasthoudt sinds 2017.

Er zijn ook wijdverspreide berichten over fysieke en psychologische marteling in gevangenissen en detentiekampen in de regio. Gedwongen sterilisatie en abortus zouden gebruikt worden om het geboortecijfer van de Oeigoeren laag te houden om zo de bevolkingsdichtheid te verminderen.