Ook Aalst en Dendermonde versoepelen mondmaskerplicht: "Medische situatie is nu beter dan bij griepepidemie"

Ook de stad Dendermonde laat weten dat je geen mondmasker meer moet dragen in het centrum. De versoepeling gaat er vandaag al van kracht. Net als in vele andere gemeentes is het dragen van een mondmasker wel nog verplicht op de wekelijkse markt, in openbare gebouwen, op evenementen, in winkels, in horecazaken (ook bij verplaatsing op de terrassen) en op het openbaar vervoer.