Johnny Ronaldo-brug in Muizen feestelijk ingehuldigd: "Mijn papa was ook een bruggenbouwer"

In Muizen (Mechelen) is de nieuwe Johnny Ronaldo-brug vandaag officieel in gebruik genomen. De brug vervangt een oude over het spoor aan de Stationsberg. Ronaldo was van Muizen en was bekend in binnen- en buitenland als circusartiest, poppenspeler en muzikant. Vorig jaar in december overleed hij. Buurtbewoners wilden hem op deze manier eren.