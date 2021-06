Kansarmoede bij kinderen daalt licht: "Lokaal beleid focust op brugfiguren tussen ouders en stadsbestuur"

Maar er zijn grote lokale verschillen. In de stad Boom, in de provincie Antwerpen, bijvoorbeeld wordt meer dan 1 op 3 kinderen in kansarmoede geboren. En ook in Oostende, in de provincie West-Vlaanderen liggen de cijfers vrij hoog.

Daarom wordt in Oostende en Boom onder meer extra ingezet op hulpverlening, met zogenoemde brugpersonen, die het contact tussen ouders en stadsbestuur moeten vereenvoudigen. "Zij detecteren mogelijke problemen en kunnen kort op de bal spelen. Zo kan er bijvoorbeeld ook sneller naar het OCMW verwezen worden," zegt Inge De Ridder (N-VA), schepen van Sociale Zaken in Boom.

Ook in Oostende wordt gewerkt met brugpersonen. "Die worden bijvoorbeeld ingezet op school", zegt Natacha Waldmann (Groen) schepen van Welzijn in Oostende. "We willen onder meer werken aan de kwalitatieve uitstroom van het onderwijs, te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. Maar ook al heel vroeg worden de brugfiguren ingezet, bijvoorbeeld bij de kinderopvang, om er op te wijzen dat het belangrijk is om kinderen naar school te sturen."

Maar de strijd tegen kansarmoede bij kinderen ligt niet enkel bij de lokale, maar ook bij de regionale en federale overheden, benadrukken de steden. "Wij pleiten onder meer voor een automatische toekenning van bepaalde premies", stelt Natacha Waldmann, "want we zien dat de weg naar de premies soms te ingewikkeld is voor bepaalde mensen."

Beluister hieronder het interview met Inge De Ridder en Natacha Waldmann in "De ochtend" op Radio 1: