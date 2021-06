Hoeselt organiseert eerste Limburgse kermis in acht maanden

"Alles komt perfect uit", zegt Nick Vanlingen van de vliegmolen. "Het is mooi weer en veel kermissen zijn verzet naar een latere datum. We zijn er volledig klaar voor." Voor het eerst in bijna acht maanden mag Nick zijn vliegmolen weer opstarten. "In tussentijd heb ik wel mijn hele attractie in orde kunnen brengen maar nu ben ik vooral erg blij dat we weer kunnen herbeginnen."