Kermiskramers dolgelukkig met heropening: “Ik heb een "smile" tot achter mijn oren”

“We moeten zeker de gemeente Zaventem bedanken”, begint Manou. Normaal gezien vindt de kermis in Zaventem het eerste weekend van juni plaats, maar omdat kermissen dan nog niet toegelaten waren, verplaatste het gemeentebestuur de kermis naar het weekend van 12-13 juni. “En daar zijn we heel blij mee.”

Malou Van Calster en Sheila Hogie zijn nichten van mekaar. Ze zijn beiden opgegroeid in een kermisfamilie. Manou heeft een friet- en smoutebollenkraam, Sheila een lunapark. Vandaag werd nog een laatste check gedaan of alles nog werkt. “Er zijn een paar mankementen die nu gerepareerd worden. Alles heeft natuurlijk maanden stil gestaan. Maar we moeten zien dat alles in orde is als we morgen weer openen”, zegt Malou. “Het zal in het begin misschien wat onwennig zijn, maar als we de eerste frietjes bakken, het eerste deeg maken en de eerste klant gaan zien, dat gaat lukken.”