Britse Georgia redde tweelingzus van krokodilaanval in Mexico: "Je moet vechten voor wie je liefhebt"

Maar dat laatste moet ook onbekend zijn geweest voor de gids, een man uit Duitsland die niet geregistreerd was bij de dienst toerisme en momenteel spoorloos is. Hij verzekerde zijn groep namelijk dat het veilig was om te zwemmen. Maar die frisse duik kreeg in de vroege middag plots een heel andere wending: Melissa werd onder water getrokken, door een krokodil die wellicht haar jongen probeerde te verdedigen. En het dier ging voluit voor die verdeding: het viel Melissa drie keer aan en doorboorde haar maag en been. Georgia kon niet hulpeloos toekijken en koos voor de aanval: ze sloeg de krokodil verschillende keren op de neus. "Het was vechten of vluchten", vertelt ze vanuit haar hostel in Mexico aan de BBC. "En je moet vechten voor wie je liefhebt."

(Lees verder onder de Instagrampost met een foto van de twee zussen)