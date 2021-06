Last van hooikoorts? Ook steeds meer honden en katten zijn allergisch aan graspollen

Het zijn lastige dagen voor mensen én dieren met hooikoorts. Volgens Sciensano zitten er uitzonderlijk veel graspollen in de lucht, tot bijna 3 keer meer dan normaal. Dat merken ze ook bij de dierenarts. "De laatste jaren zie ik steeds meer honden en katten die allergisch reageren op het stuifmeel van grassen", vertelt Mechels dierenarts Bart Vander Kuylen in "Start Je Dag". "In deze periode sturen we heel wat stalen naar het laboratorium voor een allergietest. En vaak is het resultaat: het huisdier is allergisch aan graspollen. Zo'n test is trouwens best duur voor de baasjes: hij kost 140 euro."