Lennik verdubbelt oppervlakte bijenvriendelijk grasbeleid

De gemeente Lennik onderneemt al enkele jaren heel wat acties voor bijen. Zo worden er sinds 2015 geen pesticiden meer gebruikt op het openbaar domein en werd twee jaar geleden gestart met een aangepast maaibeleid. “Door minder intensief te maaien verhogen we het voedselaanbod voor bijen, vlinders en andere insecten. Zo versterken we ook het landelijke en natuurlijke karakter van onze gemeente”, vertelt schepen van natuurbeleid Hendrik Schoukens (Groen).

In de ‘bijenzones’ wordt er zo gemaaid dat het voor inwoners duidelijk is dat ze wel degelijk beheerd worden en dat de gemeente de graspleinen niet zomaar laat verwilderen. Het maaibeleid werd onder andere toegepast in de geboorteboomgaarden en op het kerkhof van Gaasbeek, goed voor zo’n 1,7 hectare. Door in 2021 extra grasperken rond kerken en op kerkhoven op te nemen in het maaibeleid verdubbelde die oppervlakte tot 3,5 hectare.