Macron trekt Franse troepen grotendeels terug uit de Sahel

"We zetten een grote hervorming van onze militaire aanwezigheid in de Sahel in gang. Het tijdschema zal in de loop van de komende weken nader worden bepaald", zei de Franse president op een persconferentie. Operatie Barkhane, de Franse militaire missie tegen het jihadisme in de Sahel, komt nu ten einde. Sinds 2014 voert Frankrijk de operatie met ongeveer 5.100 Franse troepen in de 'G5 Sahel' (Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger en Tsjaad).

In 2011 brak het conflict in Mali uit en vluchtten burgers én gewapende milities naar de buurlanden. Al snel ontstonden verschillende conflicthaarden in de Sahelregio. Extremistische jihadisten, gelinkt aan terreurgroepen zoals Al Qaeda en Islamitische Staat (IS), terroriseren sindsdien het West-Afrikaanse gebied. De VN-Vluchtelingenorganisatie schat het aantal mensen op de vlucht op ongeveer 3,3 miljoen.