Masterplan voor Zoet Water in Oud-Heverlee is klaar

“We zijn erg nieuwsgierig naar de reacties, zegt Adinda Claessen. “We willen een duurzaam lange termijnplan, dat stand houdt over verschillende legislaturen. Dan is een breed draagvlak nodig. Vandaar dat we maximaal samenwerken met alle partijen in de gemeenteraad.” Vanaf begin juli kunnen alle inwoners de voorstellen uit het masterplan ontdekken, en dit via het gemeentelijk infoblad en via info-panelen die zullen opgesteld zullen worden in het Zoet Water park. Eind augustus hoopt de gemeenteraad dan de finale versie van het masterplan te bespreken.