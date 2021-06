Mode van puntige schoenen veroorzaakte een knobbeltenen-plaag in middeleeuws Engeland

"In de 13e en 14e eeuw werd het echter meer en meer algemeen onder de leden van de clerus in Engeland om modieuze kleren te dragen en dat was een reden voor bezorgdheid voor een aantal leden van de hogere kerkelijke hiërarchie."

In 1215 verbood de Kerk de clerus schoenen met een spitse punt te dragen. Dat zal waarschijnlijk echter weinig effect gehad hebben, aangezien er nog verschillende decreten over ongepaste kleding van de clerus uitgevaardigd moesten worden, onder meer in 1281 en 1342.

"Het dragen van modieuze kleding door de clerus was zo wijdverspreid dat het kritiek uitlokte in de literatuur uit die tijd, zoals te zien is in de beschrijving van de monnik door Chaucer in de 'Canterbury Tales'", zei Mitchell.

De punten van de schoenen werden in de laat-middeleeuwse samenleving zo extreem lang dat de Engelse koning Eduard IV in 1463 een wet uitvaardigde die de lengte van de punten in Londen beperkte tot minder dan 5 centimeter.