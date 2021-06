Nieuw hotel in Tongeren combineert luxelogies met een wijnbar

Vinotel X ligt tussen het station en het centrum van Tongeren. Het is ondergebracht in een oude dokterswoning die helemaal gerenoveerd is. Aan de achterzijde ligt een mooi terras. "Wij vonden het een uitdaging om de combinatie te brengen van overnachten en genieten van een goed glas wijn", zegt uitbater Pascal Brepoels. "Het heeft ook te maken met het feit dat we zelf houden van het bourgondische leven, en dat we een sommeliercursus volgen. We gaan zelf ook graag luxueus logeren en bieden dat dan ook aan, samen met een wijnbar met lekkere hapjes. We brengen wijn uit de hele wereld, maar de helft komt toch uit Italië."