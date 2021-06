Nieuwe opleiding "Chinese business studies" in Howest: jongeren opleiden om het vertrouwen van de Chinese zakenpartner te winnen

Steeds meer Chinese bedrijven doen zaken bij ons of nemen Westerse bedrijven over. Ook omgekeerd wordt China een steeds belangrijkere afzetmarkt. De studies aan Howest zullen focussen op de regels om zaken te doen in China, maar vooral ook op de taal en cultuur. Frederik D'Hulster is directeur Onderwijs en Internationalisering van Howest: "We moeten jonge mensen opleiden die in staat zijn om het ijs te breken, om die eerste businesscontacten te leggen met de Chinese zakenpartner. Daarom is het nodig om de taal en cultuur goed te begrijpen en het vertrouwen van de Chinese zakenpartner te winnen. "