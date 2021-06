Olivier Goris, netmanager van Eén en Canvas, verlaat de VRT en gaat bij Telenet werken

Bij Woestijnvis werkte Goris onder meer op de redactie van "Man bijt hond" en "Alles kan beter". Hij stond er ook in voor de eindredactie bij voetbal- en wielerprogramma’s (WK/EK) met Mark Uytterhoeven. In 2006 werd hij programmadirecteur bij Woestijnvis. Vanuit die functie was hij jarenlang een verbindende schakel tussen het productiehuis en de VRT.



In 2014 stapte hij over naar de VRT en werd hij netmanager van Eén. Olivier Goris zette er vernieuwende en populaire tv-formats zoals bijvoorbeeld "Down the road" en "Dertigers" in het programmaschema. Hij vond de maatschappelijke waarde van programma's erg belangrijk. Sinds 2018 combineerde Goris het netmanagement van Eén met dat van Canvas.