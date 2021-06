Ondanks hoge PFOS-concentraties lozen minstens 20 bedrijven afvalwater met schadelijke stof in Schelde

"In vissen uit de Schelde heeft de Vlaamse overheid in 2016 tot 60 microgram PFOS per kilogram lichaamsgewicht gemeten", zegt Schauvliege. De Europese norm hier ligt op 9,1 microgram per kilogram. Ook in het water zijn concentraties PFOS aangetroffen die tot 30 keer te hoog liggen.

"Dat gaat over gevaarlijke stoffen die niet afbreekbaar zijn", aldus Schauvliege. "Als die bedrijven lozen , komen die stoffen in het water terecht. Jaar na jaar komen dan meer PFOS in het lichaamsgewicht." Op een bepaald moment krijgen je volgens haar veel te hoge waarden die schadelijk zijn voor mens en milieu.