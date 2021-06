Oorbeschermers worden alcoholtest

Bij een klassieke ademtest moet de betrokkene een aantal seconden gestaag in het apparaat blazen, maar dat lukt niet iedereen. "Je kan niet valsspelen door je huid", zegt de doctor Koji Toma, de eerste auteur van de studie over het toestel, daarover.

Toma en zijn collega's van de Tokyo Medical and Dental University trachtten eerder de alcohol in het bloed te meten langs de huid van de handen, maar al snel bleek de huid van de oren geschikter: het huidoppervlak is groter, de huid is er dunner en ze telt minder zweetklieren. Te veel zweetklieren zorgen immers voor onzekere resultaten. "Als het signaal niet stabiel is, kunnen we de concentratie niet goed inschatten," zegt Toma.

De onderzoekers sleutelden aan een paar oorkappen, zodat ze er een stroom lucht in en uit konden blazen. Drie mannelijke testpersonen droegen het toestel 140 minuten lang terwijl ze alcohol dronken en regelmatig ademtesten deden. De lucht die de oortoestellen verliet, werd naar een ethanoldampsensor gestuurd.

De onderzoekers stelden vast dat de metingen van de oorkappen een gelijkaardige stijging en daling van het alcoholgehalte vertoonden als de ademtesten, maar dan met een vertraging van dertien minuten.

Om dienst te doen als alcoholtest, moet een betrokkene het toestel 30 seconden lang opzetten, stellen de onderzoekers. Het toestel moet de huid van de oren direct raken: lang haar moet opzij worden geschoven.

De onderzoekers willen het concept verder ontwikkelen voor medische toepassingen waar het doorlopend meten van de niveaus van biochemische stoffen in het bloed nuttig zou zijn, zoals het meten van aceton, dat aangeeft hoeveel vet er verbrand wordt bij lichaamsoefeningen.

De studie van Toma en zijn collega's is gepubliceerd in Scientific Reports van Nature.