Officiële opening van badseizoen in Wenduine bij De Haan: "Redders krijgen maskers voor mond-aan-mondbeademing"

De redders krijgen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen. En ook een speciaal masker voor mond-aan-mondbeademing. Ann Beun van de kustreddingsdienst IKWV: "Redders staan in de eerste rij om gekwetsen of gewonden hulp te bieden. Iemand die aan het verdrinken is, die moet uiteraard zo snel mogelijk geholpen worden. Maar we moeten er rekening mee houden dat die persoon in kwestie besmet kan zijn. Daarom maken we gebruik van speciale blaasballonmaskers waardoor de redders op een goede manier mond-op-mondbeademing kunnen geven zonder zelf het risico te lopen om besmet te raken."