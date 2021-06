Parochianen restaureren zelf kunstwerk uit 18de eeuw: "Het heeft ons vier jaar gekost"

"Uit archieven blijkt dat het houten paneel een werk was van de bekende beeldhouwer en Brusselaar Jacques Bergé uit 1733”, gaat René Van den Braembussche verder. “Hij was een bekend beeldhouwer en Brusselaar die destijds nog studeerde bij Coustou. Coustou is verantwoordelijk voor de Piëta in de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Dat kunstwerk overleefde in 2019 nog de zware brand in de kathedraal. Bergé zette zijn opleiding verder in Italië en vestigde zich nadien in Brussel als beeldhouwer. Hij is vooral bekend voor zijn werk in de abdijkerk in Ninove en de Abdij van Park in Heverlee. Maar je kan ook in de Sint-Baafskathedraal in Gent werk van hem zien. Op de zavel in Brussel is dan weer de Minervafontein van zijn hand.”

Dit weekend kan iedereen tijdens de Open Kerkendagen het werk bezoeken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Alsemberg.